Vali Yiğitbaşı'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yiğitbaşı, mesajında, 19 Mayıs 1919'un İstiklal Savaşı'nın kazanılmasında ve Cumhuriyet'in kurulmasında tarihi bir milat olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edildiğini belirtti.

Bu anlamlı günün aynı zamanda tarihinden güç alan ve istiklaline duyduğu aşkla istikbale yürüyen bir gençliğin günü olduğunu aktaran Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Gençlerimize düşen en büyük görev, bu aziz vatanın bağımsızlığını korumak, geleceğini teminat altına almak ve inandığı değerler öncülüğünde gelecek kuşaklara huzur ve güven dolu bir ülke bırakmaktır. Milli ve manevi değerlerimiz, Kurtuluş mücadelesi ve Cumhuriyet'le kazandığımız tecrübelerimiz, geleceğe ancak gençlerimizin inanç ve gayretiyle aktarılabilir. Bu vesileyle çok kıymetli gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımıza, aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, mukaddes emanetlerini saygı ve hürmetle yad ediyorum."

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