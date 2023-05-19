Afyonkarahisar'da 3 kişinin yaralandığı tır kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde park halindeki tıra başka bir tırın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

K.G. (22) idaresindeki 23 BM 812 plakalı tır, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Düzağaç beldesi yakınlarında R.K'nin (52) kullandığı park halindeki 64 AAY 545 plakalı tıra çarptı.

Kazada tır sürücüleri ile O.G. (31) yaralandı, 8 büyükbaş telef oldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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