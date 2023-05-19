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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Afyonkarahisar'da konuştu:

AA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Birkaç güne kadar çok güzel haberler alacaksınız. O güzel haberlerle bundan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının cumhurbaşkanını seçeceğiz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Afyonkarahisar'da konuştu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Birkaç güne kadar çok güzel haberler alacaksınız. O güzel haberlerle bundan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının cumhurbaşkanını seçeceğiz." dedi.

Özel, Afyonkarahisar İstasyon Caddesi'nde düzenlenen mitingde, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmediğini anımsattı.

Milletin 28 Mayıs'ta karar vereceğini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Bugün birinci turdaki iki ittifakın adaylarının genel başkanları Ankara'da bir araya geldiler. Önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılmadan erken bir şey söylemek görevim değil ama Özgür Özel size bir müjde verince veya bu konuda küçük bir fısıltı verince bugüne kadar hep doğru çıktı mı? Birkaç güne kadar çok güzel haberler alacaksınız. O güzel haberlerle bundan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının cumhurbaşkanını seçeceğiz. 13. Cumhurbaşkanını artık bin odalı saraylara ve kibirli makamlara değil Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya Köşkü'ne yollayacağımız seçimi bekliyor olacağız."

- "Size güveniyoruz"

Özel, İHA, SİHA ve TCG Anadolu projeleriyle gurur duyduklarını ifade etti.

Milletin önündeki 5 yılın kurtarılması gerektiğini savunan Özel, "Size güveniyoruz. İttifak ortaklarımıza güveniyoruz. Bahar, 28 Mayıs'ı bekliyor. İnanın, 28 Mayıs'ta yine baharlar gelecek. AK Parti'nin, MHP'nin memleketin üstüne getirdiği kara bulutları dağıtacağız. Yine baharı getireceğiz. 28 Mayıs'tan sonra her şey çok güzel olacak." diye konuştu.

Mitingde, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ile İl Başkanı Yusuf Onur Seçme de konuşma yaptı.

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