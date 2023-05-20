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Bolvadin'den kısa kısa

AA

Bolvadin'den kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Bolvadin'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Ö.C, idaresindeki 26 UY 270 plakalı otomobil, Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan İ.Ç'ye (38) çarptı.

Kazada yaralanan İ.Ç, sağlık ekiplerince Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

- Bolvadin'de şehit Hasan Basri Tek, mezarı başında anıldı

Bolvadin'de şehit Uzman Çavuş Hasan Basri Tek, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Tek'in ailesi, jandarma ve polis memurları, şehidin kabrini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.


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