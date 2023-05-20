Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros Şampiyonaları'nda ilk gün sona erdi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonaları'nın 8 kategorisindeki antrenman ve sıralama turları tamamlandı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen 3 şampiyonanın MX, MX1, MX2, MX2 junior, MX125, MX senior, veteran ve kadınlar kategorilerinde antrenman ve sıralama turları yapıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, Afyonkarahisar'ın 3 büyük organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Şampiyonalara 35'i yabancı 181 sporcunun katıldığını dile getiren Akülke, şöyle konuştu:

"Bugün, şampiyonların 8 kategoride antrenman ve sıralama turlarını yapabildik. 50 cc, 65 cc ve 85 cc'deki yarışların antrenman ve sıralama turlarını yarına bıraktık. Yarınki yarış programımız biraz yoğun geçecek."





- "Final yarışları inanılmaz bir heyecan içerisinde olacak"

Akülke, Afyonkarahisar'ın motor sporlarında adını tescil ettirdiğini ve sporcuların burada yarışmak istediğini vurguladı.

Sezonun Afyonkarahisar'da açıldığını aktaran Akülke, "Yarınki final yarışları inanılmaz bir heyecan içerisinde olacak. Bütün Afyonkarahisar'daki sporseverleri yarışlara davet ediyoruz." dedi.

Yarın şampiyonalar, 85 cc, 65 cc ve 50 cc kategorinde antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak, 11 kategorideki yarışların tamamlanmasıyla sporculara ödülleri verilecek.



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