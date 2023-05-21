Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros Şampiyonaları devam ediyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası sürüyor.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun pist hazırlıklarının tamamlanması sonrası 3 şampiyonanın da MX, MX1, MX2, MX2 junior, MX125, MX senior, veteran, kadınlar, 65 cc ve 85 cc kategorilerindeki yarışlar başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Basın Sözcüsü Fatih Geren, AA muhabirine, şampiyonada 6 farklı ülkeden 185 sporcunun 11 sınıfta kupa mücadelesi verdiğini söyledi.

Geren, "Dünyanın en iyi pistinde başta bizim sporcular olmak üzere birçok yarışçı kıyasıya mücadele ediyorlar. Bizi sevindiren, şampiyonaya 80 çocuk sporcunun katılması ve bunun yanında da 5 Türk kadın sporcunun start alması oldu. Sporun geleceği adına güzel bir hafta sonu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.