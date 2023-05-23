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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motor sporları tutkunlarını heyecanlı bir sezon bekliyor

AA

Motor sporları tutkunlarını heyecanlı bir sezon bekliyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, "40'ın üzerinde ulusal ve 10'a yakın uluslararası şampiyonayla yılı tamamlayacağımızı umut ediyorum." dedi.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde belediyenin desteğiyle hafta sonu yapılan organizasyonlara Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Yunanistan, Arnavutluk, Macaristan, Hırvatistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcular katıldı.

TMF Başkanı Bekir Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak sezonu motor sporlarının merkezi Afyonkarahisar'da açtıklarını söyledi.

Rekor sayıda bir kayıt ve start noktasında da sporcu sayısına sahip olduklarını vurgulayan Uçar, şöyle konuştu:

"Yarışlara 185 kayıt vardı. Hava şartlarından dolayı bazı ertelemeler oldu. Motokrosun ve sporun doğasında bu var. 6 ülkeden 34 yabancı sporcunun da katılımıyla burada muhteşem bir yarış ve organizasyon gerçekleştirdik. Bugün itibarıyla baktığımızda aslında en heyecan verici, en geleceğe umut verici olan husus, yüzde 50 oranında sporcunun 65, 85 ve 50 cc sporculardan yani çocuk ve genç sporculardan oluşuyor olması. Afyonkarahisar Motokros parkuru dünyanın lisanslı en iyi motokros parkurlarından birisi. 2018-2019 yılları itibarıyla da birincisi. Dolayısıyla yabancı sporcular da burada yarışmak için can atıyor. Burayı ziyaret etmek için özellikle geldiler."

Uçar, "Bizim sporcularla olan rekabetleri de hem sporcuların gelişmesine hem kendi gelişmelerine büyük fayda sağladı. Yıllardır Afyonkarahisar Valiliği ve belediyenin çok büyük desteklerini görmekteyiz. Biz de o imkanları federasyon olarak sporculara, kulüplere, sportif yöneticilere sunuyoruz." diye konuştu.


- "Türkiye Motosiklet Federasyonu ve sporcularını, çok keyifli, heyecan ve umut verici bir sezon bekliyor"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hayatın her alanını olduğu gibi sporu da etkilediğini vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"Sezonun çok daha erken başlaması gerekiyordu. 6 Şubat depremi tüm sportif faaliyetleri, bütün sosyal faaliyetleri ertelemek durumunda bıraktı. Biraz daha sıkışık takvime sahibiz. Seçim takvimi neticesiyle de bir kısım faaliyetleri seçimden sonraya bırakarak ertelemiş olduk. Türkiye Motosiklet Federasyonu ve sporcularını çok keyifli, heyecan ve umut verici bir sezon bekliyor. Yine 40'ın üzerinde ulusal ve 10'a yakın uluslararası şampiyonayla yılı tamamlayacağımızı umut ediyorum."

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