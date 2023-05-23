Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde kurulan semt pazarında kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen kişiye 2 bin 115 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A'nın açtığı sergide kaçak tütün satışı yaptığı tespit edildi.

Yapılan aramada, 15 bin 220 makarona doldurulmuş sigara ve 8 kilo 450 gram tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili A.A'ya 4733 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan 2 bin 115 lira idari para cezası uygulandı.

- Milletvekili Özkaya, İscehisar pazarında vatandaşlarla buluştu

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İscehisar'da vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek verdikleri destek için teşekkür etti.

Özkaya, esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.



Özkaya'ya İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin eşlik etti.



-Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, gündemi değerlendirdi



Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "gündem değerlendirme" toplantısında kentteki basın mensuplarıyla buluştu.

Zeybek, bir kafede düzenlenen programda Afyonkarahisar'a kazandırılan yatırımların 30'unun hizmete alındığını anlattı.

Toplantıda, AK Parti'den seçilen milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan da konuşma yaptı.

Programa, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Veysel Avşar, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Fehmi Güray Çakır, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Sezer Küçükkurt ve basın mensupları katıldı.





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