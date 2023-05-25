DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da konuştu:

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, bütün mücadelelerinin 28 Mayıs'ta sandıktan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı olarak çıkarabilmek için olduğunu bildirdi.

Uysal, Reisoğlu Konağı'nda düzenlenen basın toplantısında, zor bir yoldan geldiklerini dile getirdi.

AK Parti iktidarını eleştiren Uysal, "Bütün mücadelemiz 28 Mayıs'ta sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı olarak çıkarabilmek içindir. O açıdan tüm güç birliği yapmış milletvekilleri, partilerin genel merkez yöneticileri, belediye başkanları, il, ilçe örgütleri, teşkilatları, gönül vermiş insanlarla beraber üstümüzdeki bu kara örtüyü atmak için mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Uysal, seçime kadar memleketi Afyonkarahisar'da çalışma yapacağını söyledi.

Toplantıya, Millet İttifakı üyesi partilerin temsilcileri ile partililer katıldı.

















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.