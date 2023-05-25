AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri mazbatalarını aldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Afyonkarahisar milletvekili seçilen Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, mazbatalarını aldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.



Mazbatasını alan AK Parti Afyonkarahisar milletvekili Ali Özkaya, 4 kez seçildiğini ve kendisini Afyonkarahisar'a hizmet için Allah'ın mahcup etmemesini dile getirdi.

Aldığı mazbatanın sorumluluğunun yüksek olduğunu aktaran Özkaya, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hafta sonu son seçimimiz de bitecek. İnşallah, 5 yıl daha milletimize ve Afyonkarahisar'ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.



Mazbatasını alan İbrahim Yurdunuseven de ikinci kez milletvekilliği seçildiğini ve Afyonkarahisar'da eser siyaseti yapmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Mazbatasını alan Hasan Arslan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek alarak Afyonkarahisar'a hizmet edeceklerini ifade etti.

Törene, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

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