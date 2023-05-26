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TİESF, Süper Lig kalitesini artırmak için takım sayısını azaltmayı planlıyor

AA

TİESF, Süper Lig kalitesini artırmak için takım sayısını azaltmayı planlıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'inde kaliteyi artırmak için 24 olan kulüp sayısını yarıya düşürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Vural, TİESF'nin Futbol Süper Ligi Cemil Can Sezonu play-off müsabakaları için geldiği Afyonkarahisar'da AA muhabirine, federasyonlarının lokomotif branşının futbol olduğunu söyledi.

Final maçının Zafer Stadyumu'nda bugün oynanacağını ifade eden Vural, şöyle konuştu:

"Dünyada işitme engelli futbol konuşulduğunda Türkiye her zaman en öndedir. Geçmişte Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonluklarımız bulunuyor. Şu anda 24 spor kulübüyle devam eden futbol ligimiz var. Bunu 12'ye düşürmek gibi bir hedefimiz var. Kalite arttıkça izlenme oranı artacak. Dolayısıyla futbolumuzu kurumsallaştırmaya, seviyesini yüksek bir noktaya çıkarmaya çalışıyoruz."


- Diğer spor branşlarındaki seviyeyi ileriye taşımak üzere çalışıyoruz"

Vural, TİESF'in Türkiye'de 64 federasyon içinde 24 branşı bünyesinde barındırdığını ifade etti. Futbolun yanında diğer spor branşlarında başarıyı önemsediklerini aktaran Vural, "Diğer spor branşlarındaki seviyeyi ileriye taşımak üzere çalışıyoruz. Bu yıl kadın futbolunu da aktifleştirdik." dedi.

Vural, Türkiye'nin Malezya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda favorisi olduğunu, organizasyona kız ve erkek milli takımıyla katılacaklarına dikkat çekti.

Türkiye'nin 2024 yılında İşitme Engelliler Kış Olimpiyatlarına (Deaflympics) ev sahipliği yapmaya hazırlandığına değinen Vural, "30'a yakın ülkeden binin üzerinde sporcunun katılımıyla dünyaya örnek olacak bir organizasyona imza atacağız." ifadesini kullandı.


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