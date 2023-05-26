İscehisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde okullararası bilgi yarışması düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri arasındaki bilgi yarışmasına 35 okulun katıldığı belirtildi.

Açıklamada, ilkokullarda Karamehmet Aliye Ana İlkokulu, ortaokullarda Fatih Ortaokulu ve liseler arasında Mehmet Çakmak Anadolu Lisesinin birinci olduğu bildirildi.

- İscehisar'da sendika seçimi

İscehisar'da Belediye-İş Sendikasında temsilcilik seçimi yapıldı.

Belediye Teras Salonu'ndaki seçimde 33 oy alan Hasan Özdemir, sendikanın yeni temsilcisi oldu.





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