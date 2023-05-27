Afyonkarahisar'da İYİ Parti ile Gelecek Partisinden ayrılan eski Gençlik Kolları Başkanlarından açıklama

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da İYİ Parti ve Gelecek Partisinden ayrılan eski Gençlik Kolları Başkanları, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini bildirdi.



Eski İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanları Gökhan Toker ile Metin Atay ve eski Gelecek Partisi Gençlik Kolları Başkanı Ali Özçelik, bir araya gelerek çektikleri videoyla açıklamada bulundu.

Toker, yaptığı açıklamada, görevlerde bulundukları süreçte işlevsizlik nedeniyle sorun yaşadıklarını belirtti.

Koltuk sevdası uğruna kapalı kapılar ardında vekillik ve belediye başkanlığı yapan partilerinden istifa ettiklerini aktaran Toker, şunları kaydetti:

"Dünyada mazlum coğrafyadaki insanlar ve deprem bölgemizdeki halkımızın umudu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gençler olarak bizler, Türkiye Yüzyılı'na canımız pahasına hizmet etmeye hazırız. Bu seçim hak ile batılın seçimi. Sizlerde milli ve manevi duygularla Türkiye Yüzyılı'nın inşasında yer alın." ifadesini kullandı.

















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