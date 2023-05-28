Afyonkarahisar'da park halindeki kamyonete çarpan minibüs sürücüsü yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan minibüs sürücüsü yaralandı.

G.A. (48) idaresindeki 16 ABN 241 plakalı minibüs, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Sandıklı Meslek Yüksekokulu yakınlarında S.U'ya (41) ait park halindeki 15 BAZ 498 plakalı kamyonete çarptı.

Kamyonetin devrildiği kazada minibüs sürücüsü G.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Sandık Devlet Hastanesine kaldırılan G.A'nın hayati tehlikesi olduğu bildirildi.



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