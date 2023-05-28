Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, oyunu kullandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı.

Vali Yiğitbaşı, oy kullanacağı Şemsettin Karahisari Ortaokulu'na eşi Selim Yiğitbaşı ile birlikte geldi.

Yiğitbaşı ve eşi, 2050 nolu sandıkta oylarını kullandı.

Vali Yiğitbaşı, oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunun yüksek katılımla ve hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını temenni etti.

İlk tura göre seçimin sakin geçtiğini aktaran Yiğitbaşı,"Vatandaşlarımız, mutlaka ilerleyen saatlerde görevlerini yerine getireceklerdir. İnşallah seçimi, güvenli ve demokrasi şöleni şeklinde tamamlarız. Hem ülkemiz hem de şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.





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