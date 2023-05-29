Kıbrıs gazisi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Kıbrıs gazisi Hüseyin Yılmaz'ın cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Merkeze bağlı Sülümenli beldesindeki evinde hayatını kaybeden 69 yaşındaki kanser hastası Yılmaz için Ulu Camii'de tören düzenlendi.

Yılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından belde mezarlığına defnedildi.

Törene Yılmaz'ın ailesi, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Sülümenli Belediye Başkanı İbrahim Eroğul ve vatandaşlar katıldı.

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