Afyonkarahisar'da Ataköy Kadın Kültür Evi'nde çalışmalar tamamlandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yapılan Kadın Kültür Evi'nde çalışmalar tamamlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in girişimleriyle Ataköy Mahallesine Kadın Kültür Evi kazandırıldı.

Kadın Kültür Evi bünyesinde Kuran'ı Kerim, dikiş nakış, spor, takı tasarım, iğne oyası gibi pek çok alanda eğitim verilecek.

Kütüphane köşesi, oturma alanı, mutfağı bulunan projede kadınlar sosyalleşip, keyifli sohbetlerini yapıp, etkinliklerini gerçekleştirebilecekler.

Kadın Kültür Evini ziyaret eden Zeybek, vatandaşların ve mahallelerin ihtiyaçlarına göre yatırım yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Ataköy Mahalle Muhtarı Muharrem Özdemir ile incelemelerde bulunan Zeybek, "Hanım kardeşler rahatça sosyalleşebilecekleri bir mekan istediler. Biz de bu talepler doğrultusunda Ataköy Mahallesi'nde Kadın Kültür Evini hayata geçirdik. Proje kültür ve eğitim alanlarının yanı sıra en güzel sohbetlerin yapılacağı güzel oturma grupları, güzel masalar ile dizayn edildi. Ayrıca park ve rekreasyon alanı ile de otantik yapıda tasarladığımız bu yatırımımız tüm hanım kardeşlere, büyüklere ve gençlere hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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