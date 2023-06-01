Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, yıl sonu sergi açılışını gerçekleştirdi.

Semiz, açılışta, kursiyerlerin el emeği göz nuruyla ürettiği eserlerin hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Yaptıkları başarılı çalışmalardan kursiyerleri tebrik eden Semiz, "Bu eserlerin üretimi kursiyerlere yeni bir iş kapısı olmasını diliyorum." dedi.

İscehisar Belediye Başkan vekili İbrahim Emre de tebrik ettiği kursiyerlerin çalışmalarında başarılar diledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Aşkın, açtıkları 224 kursa 3 bin 750 kursiyerin katıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapılarak sergideki ürünler incelendi.

- Bolvadin'de motosiklet denetimi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik kurallarına uymayan motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Ekipler, 2 motosiklet sürücüsüne 10 bin 500 lira ceza kesildi.









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