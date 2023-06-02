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AFYONKARAHİSAR (AA) - Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "23. Afyonkarahisar Caz Festivali" başladı.

NG Afyon'daki açılış konserinde, Şef Kemal Günüç yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile Çek solist Gabriela Vermelho ve The BladderStones grubu sahne aldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, gruplarda yer alan sanatçılar birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Başkadem, gazetecilere, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve Belediye Başkanlığının destekleriyle yapılan Anadolu'nun ilk caz festivalinin 23. yılında olduğunu söyledi.

Bütün zorluklara rağmen 23 yıldır Afyonkarahisar'da caz festivalinin başarılı bir şekilde yapıldığını dile getiren Başkadem, şöyle konuştu:

"Büyük zaferin ve cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde Türk sanat dünyasının önüne çıkabilmek büyük gururdur. Bu da Anadolu şehri olan Afyonkarahisar'ın çok büyük başarısıdır."

- "Sanat adına Türkiye'nin 3'üncü caz festivalini Afyonkarahisar'da yarattık"

Anadolu şehri Afyonkarahisar'ın klasik müzik ve caz festivali organizasyonlarını Avrupa'nın rüya şehirlerinden Praglı müzisyenlerle devam ettirdiğine dikkat çeken Başkadem, "Biz, Afyonkarahisar - Prag dostluğuyla tarihe not düşerek, ayrı bir sayfa açtık. Sanat adına Türkiye'nin 3'üncü caz festivalini Afyonkarahisar'da yarattık. Dünyanın en önemli şehirlerinden birisi olan Prag'la 19 yıldır, klasik müzik ve caz festivalleriyle devam ettirerek çok büyük bir işi başardık. İnşallah, başta devletimizin desteği ve sponsorlarımızın katkılarıyla geleceğe doğru daha sağlam adımlarla devam eder." dedi.

-"Prag'la 19 yıldır süren dostluk devam edecek"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Afyonkarahisar - Prag arasında kurulan 19 yıllık dostlukla birlikte gurur duydukları festivalin 23 yıldır devam ettiğini dile getirdi.

Zeybek, "Anadolu'da Afyonkarahisar'ın dışında böyle uzun süreli bir dostluğu sürdüren ikinci bir il yok. İnşallah, Prag'la 19 yıldır süren dostluk devam edecek." ifadesini kullandı.

Festivalin açılış konserine, Zeybek'in yanı sıra Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Kübra Teymur, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, kurum amirleri ve sanatseverler katıldı.

Altı gün boyunca konserler, okul söyleşilerinin gerçekleştirileceği festival, yurt içinden ve dünyadan önemli caz sanatçılarını sanatseverlerle buluşturacak.



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