Afyonkarahisar'da erkek kardeşi tarafından bıçaklanan genç kız yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kız kardeşini bıçakla yaralayan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

İddiaya göre, B.Ş, (28) eşi T.Ş. (23) ve kız kardeşi D.Y. ile (22) Gazlıgöl beldesindeki bir sitede kiraladıkları termal villaya gitti.

B.Ş. konakladığı villaya davet ettiği arkadaşı B.S.E. (35) ile alkol almaya başladı.

Bir süre sonra B.Ş, tartıştığı B.S.E. ve D.Y'ye bıçakla saldırdı.

B.Ş, villanın bahçesinde yakaladığı kız kardeşini sırtından bıçakla yaralayıp, B.S.E'nin aracıyla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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