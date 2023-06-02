Saraydüzü Kamp Merkezi'ndeki çalışmalar sürüyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesinin Saraydüzü Kamp Merkezi'nde çalışmalar hızla devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kamp merkezindeki bungalov evlerin tamamlandığı bölgedeki çevre ve yol çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, çok sayıda futbol kulübünün Afyonkarahisar'da kampa girdiği belirtti.

Kamp yapan kulüplerin sporcularına kros ve kondisyon imkanı sağlayacak projenin bitme aşamasında olduğunu aktaran Zeybek, "500 dönümlük alanda gözlem kulesi, kır bahçesi, çocuk oyun alanları, yöresel ürünler satış noktaları, otopark, sportif sahalar, futbol, basketbol sahaları, yürüyüş yolları, bungalov, kamelya, yeme-içme mekanları olacak şekilde tasarlanan projemiz hem turizme hem de spora hizmet edecek. Temmuzda hizmete almayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.





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