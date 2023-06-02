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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da arkadaşının pompalı tüfekle vurduğu kişi yaralandı.

İddiaya göre, Güvenevler Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin yanında kiraladıkları otomobille gezen arkadaşlar S.A, A.A, E.K, U.T. ile A.A.Z. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesine üzerine çıkan kavgada U.T'nin pompalı tüfekle ateş ettiği S.A. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan S.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, U.T'yi Atatürk Caddesi'nde gözaltına aldı.

Ekipler otomobilde ve araçtakilerin üst aramasında 485 uyuşturucu hap ele geçirdi.

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