Afyonkarahisar ve 2 ilde kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar, İzmir ve Manisa'da kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı, tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine 14 Nisan'da gelen A.D, (79) kendilerini polis olarak tanıtan 2 telefon numarasından aranarak hakkında FETÖ terör örgütü ile korkutulduğunu ve evine gelen kişiye 120 bin lira verdiğini beyan etti.

Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, zanlıların Y.Ö. ile F.A. olduğunu belirledi ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla teknik takibe aldı.

Yapılan araştırmada ekipler, 2 şüpheliyle hareket eden M.S, M.A. ve O.E'yi de tespit etti.

İzmir ve Manisa'da benzer şekilde dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 5 zanlı, düzenlen operasyonla Manisa ve İzmir'de yakalandı.

Şüphelilerin adres, araç ve üstlerinde yapılan aramada, 8 cep telefonu, 125 sim kart, laptop, 2 flaş bellek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 550 lira ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, işlemleri için Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.





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