Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

N.P, (47) idaresindeki 48 DH 006 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Karahisar Tüneli yakınlarında G.S'nin (37) kullandığı 03 AC 143 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobillerden birinin şarampole devrildiği kazada, sürücüler ile araçlardaki T.P, (50) N.S. (41) ile Ö.F.S. (8) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"23. Afyonkarahisar Caz Festivali" sürüyor
YEREL HABERLER "23. Afyonkarahisar Caz Festivali" sürüyor
Afyonkarahisar ve 2 ilde kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar ve 2 ilde kendisini polis olarak ...
Afyonkarahisar'da arkadaşının pompalı tüfekle vurduğu kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da arkadaşının pompalı tüfekle vurduğu ...
Afyonkarahisar'da yayla yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da yayla yolu heyelan nedeniyle ...
Saraydüzü Kamp Merkezi'ndeki çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Saraydüzü Kamp Merkezi'ndeki çalışmalar sürüyor
Afyonkarahisar'da elektrik akımına kapılan 12 büyükbaş telef oldu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da elektrik akımına kapılan 12 ...
Afyonkarahisar'da erkek kardeşi tarafından bıçaklanan genç kız yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da erkek kardeşi tarafından ...
"23. Afyonkarahisar Caz Festivali" başladı
YEREL HABERLER "23. Afyonkarahisar Caz Festivali" başladı
Afyonkarahisar'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Afyonkarahisar'da Ataköy Kadın Kültür Evi'nde çalışmalar tamamlandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da Ataköy Kadın Kültür Evi'nde ...
Dereceyle mezun olan kız kardeşler, okuldaki başarılarını turizm sektörüne taşımak istiyor
YEREL HABERLER Dereceyle mezun olan kız kardeşler, okuldaki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.