Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Bolvadin ilçelerindeki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

F.Ç, idaresinde 34 RV 1147 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Susuz köyü yakınlarında Ş.M.O'nun kullandığı 34 TE 4129 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, araçlardaki C.S. ile İ.O, yaralandı.

Ambulansla, Sandık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

- Bolvadin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

S.K, idaresindeki 42 HA 750 plakalı tır, Bolvadin ilçe girişinde reklam tabelasına çarparak devrildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü S.K. Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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