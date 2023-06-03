Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Bolvadin ilçelerindeki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
F.Ç, idaresinde 34 RV 1147 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Susuz köyü yakınlarında Ş.M.O'nun kullandığı 34 TE 4129 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, araçlardaki C.S. ile İ.O, yaralandı.
Ambulansla, Sandık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
- Bolvadin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
S.K, idaresindeki 42 HA 750 plakalı tır, Bolvadin ilçe girişinde reklam tabelasına çarparak devrildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü S.K. Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.