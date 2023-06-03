Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar ve ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte, öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, bazı kafe ve iş yerlerine sığındıkları görüldü.





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