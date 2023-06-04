"23. Afyonkarahisar Caz Festivali" devam ediyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 23. Afyonkarahisar Caz Festivali'nde "Ondrej Kriz Dörtlüsü Quartet" ile "Alper Bakıner ve Luxus Band" sahne aldı.



NG Afyon'da düzenlenen festivalin üçüncü gününde, grupların konserlerine sanatseverler ilgi gösterdi.

"Ondrej Kriz Dörtlüsü Quartet" ile "Alper Bakıner ve Luxus Band" grupları, konserlerinde seçkin eserlerini seslendirdi.

Başkadem, AA muhabirine, sanatseverlerin Çekyalı grupların konserlerine büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Luxus Band'ın da kendine özgü müziğiyle son 4 yıldır festivale katıldığını aktaran Başkadem,"Konserleri, Afyonkarahisarlılar ve gençler çok seviyor. Afyonkarahisar'ın ve ülkenin tanıtımı için yabancı sanatçılarla da okul söyleşileri ile farklı etkinliklere katılıyoruz. Sanatçılar, Türkiye'yi çok seviyor ve şehrimizi ilgiyle takip ediyor." ifadesini kullandı.

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