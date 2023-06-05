Afyonkarahisar'da 2. kez "Baba Çocuk Kampı" düzenlenecek

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi aileleri doğayla buluşturmaya devam ediyor.

Motorsporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Baba Çocuk Kampı" Babalar Gününe özel eşsiz bir doğa heyecanı yaşatacak.

Baba çocuk ilişkisini güçlendirmek, aileler arası sosyal ilişkilerin ve dostlukların pekişmesi amacı ile düzenlenecek etkinlikler 16-17-18 Haziran'da yapılacak.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliği ile düzenlenecek olan etkinlikte heyecan dolu bir hafta sonu geçirilecek.

Kamp için kayıtlar anmot.org sitesi üzerinden alınacak.

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