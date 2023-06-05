Afyonkarahisar İl Genel Meclisi haziran toplantıları başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim oldu?

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar İl Genel Meclisi haziran ayı olağan toplantıları başladı.

İlk oturumun açılışında konuşan İGM Başkanı Burhanettin Çoban, seçimlerin değerlendirmesini yaptı.

Çoban, halkın iradesinden daha üstün bir güç olmadığını belirterek, "Halk, 14 Mayıs'ta kendini 5 yıl boyunca TBMM'de temsil edecek kişileri vekaleten Meclis'e gönderdi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanını da seçmek için sandığa gitti." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından gündem maddeleri meclis üyelerine okunarak, ilgili komisyonlara havale edildi.

Toplantının ardından Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olan Togg, İl Genel Meclisi üyelerine tanıtıldı. Meclis üyeleri aracı inceleyerek, tur attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.