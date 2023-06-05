Afyonkarahisar'da Çevre Günü dolayısıyla kano yarışları yapıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Çevre Günü etkinlikleri düzenlendi.



Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Akarçay'da bulunan Afyonkarahisar Su Sporları Merkezi'nde kano yarışları yapıldı.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, çevre günü dolayısıyla depremzedeler için Akarçay'a çelenk bıraktı.

Yiğitbaşı, burada yaptığı konuşmada, bu yılki etkinliklerin temasının temiz deniz, temiz dünya olduğunu belirtti.

Daha sonra 9 farklı kategoride 21 sporcunun mücadele ettiği kano yarışlarını başlatan Yiğitbaşı, sporculara başarılar diledi.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren öğrencilere madalya ve kupalarını Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Gençlik Ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Oruç verdi.

Çevre Günü dolayısıyla, okullardan gelen minik öğrenciler, Akarçay havzasında çevre temizliği de yaptı.



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