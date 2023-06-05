Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

A.Ş. idaresindeki 06 BHN 74 plakalı otomobil, Çay ilçesi çıkışında H.Y. yönetimindeki 03 PD 116 plakalı kamyonete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü H.Y. ile M.Ç. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne, otomobil sürücüsü A.Ş, aynı araçtaki İ.Ş. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan M.G. hayatını kaybetti.









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