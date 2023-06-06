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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile hastane yönetimi iş birliğinde yangın tatbikatı planlandı.

Tatbikata itfaiye,112 ve polis ekipleri de destek verdi.



Senaryo gereği Hastanenin ikinci katında yer alan sterilizasyon ünitesinde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

Yangın sonrası verilen alarmı duyan hastanenin acil durum görevlileri, yoğun bakımdaki ve ameliyathanedeki hastaları kısa sürede tahliye etti.

Yangın tüpleri ile müdahale edilerek yangın söndürüldü.

Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimi Abdul Fettah Nur, "Bu hastane ve ekip olarak olası afete karşı hazırlıklı olduğumuzun bir göstergesidir." dedi.

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