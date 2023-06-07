Afyonkarahisar'da yaz şenliği

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da KYK yurtlarında kalan affetzedeler için "Kardeşim Benim" projesi kapsamında yaz şenliği düzenlendi.

Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Basri İşlek, Tınaztepe KYK Yurt Müdürlüğü'ndeki programda yaptığı konuşmada, depremzede vatandaşlar ve çocukları için ellerini taşın altına koyduklarını söyledi.

Okulda yaptıkları çalışmaları anlatan İşlek, "Bundan sonrada her zaman depremzedelerin yanlarında olmaya çalışacağız. Bugün etkinliklerimizin sonuncusunu yapıyoruz. Burada öğrencilerimizi eğlendirmek istedik." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK Yurtları Müdürü Mustafa Asan da, Afyonkarahisar'daki yurtlarda 500 civarında afetzede ile 200 öğrencinin misafir edildiğini belirterek, kendileri için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.















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