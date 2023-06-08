Afyonkarahisar'ın haşhaş tarlaları çiçeklendi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ekimi yapılan haşhaş çiçeklerinin mor-beyaz renkleri çekim alanı oluşturuyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) denetimi altında yetiştirilen haşhaş, yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

İlçenin köyleri başta olmak üzere, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda çiçek açan haşhaş tarlaları, aralarında kırmızı renkli gelincik ve yabani otlarla güzergahta görsel şölen oluşturuyor.

Doğa tutkunu Asım Yıldız, gazetecilere, haşhaş tarlalarının farklı renklerdeki uyumunun güzel bir manzara oluşturduğunu söyledi.

Bu görselliği görenlerin fotoğraf çekmeye kayıtsız kalamadığını aktaran Yıldız,"Bu renklerin olduğu güzel tarlalarda fotoğraf çektiriyoruz." dedi.

















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