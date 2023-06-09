Sandıklı Belediyesi, ölçü ve tartı aletlerinin denetimini yapıyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı'da Zabıta Müdürlüğü tarafından esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletlerinin denetimi sürdürülüyor.

Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ​​​​​​​vatandaşın alışverişini doğru şekilde yapması ve haksızlığa uğramaması için tartı ve ölçü aletleriyle ilgili periyodik bakım çalışmalarının başladığı belirtildi.

Tartı cihazlarına ilişkin muayene ve damgalama işlemleri aktarılan açıklamada, "Alanın ve satanın haklarını korumak amacıyla 2023 yılında periyodik muayene ve kontrollerimiz devam edecektir. Beyannamesi verilecek olan terazilerin cinsi, kapasitesi, seri numarası, markası bilinmek zorundadır. İş yerlerinde ve elinde ölçü tartı aleti bulunanların cezalı duruma düşmemeleri için 16 Haziran'a kadar bildirimlerini vermeleri gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

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