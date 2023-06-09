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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da "Marifetli Hanımlar Pazarı" açıldı

AA

Afyonkarahisar'da "Marifetli Hanımlar Pazarı" açıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da belediyenin destekleriyle "Marifetli Hanımlar Pazarı" beşinci kez açıldı.

Zafer Meydanı'ndaki etkinlikte, kentteki kadınlar tarafından üretilmiş el işi ve gıda ürünlerinin satışı yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, pazarın açılışında, üreten kadınların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan da pazartesiye kadar açık kalacak pazara herkesi beklediklerini ifade etti.

- 3. Karahisar Modifiyeli Araçlar Festivali

Afyonkarahisar'da 3. Karahisar Modifiyeli Araçlar Festivali yarın başlıyor.

Belediye ile Afyonkarahisar Modifiyeli Araçlar Derneği'nin iş birliğinde düzenlenen etkinlik Motor Sporları Merkezi'nde yapılacak.

Farklı etkinliklerin yapılacağı festival, 11 Haziran'da sona erecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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