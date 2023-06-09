Afyonkarahisar'da "Marifetli Hanımlar Pazarı" açıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da belediyenin destekleriyle "Marifetli Hanımlar Pazarı" beşinci kez açıldı.

Zafer Meydanı'ndaki etkinlikte, kentteki kadınlar tarafından üretilmiş el işi ve gıda ürünlerinin satışı yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, pazarın açılışında, üreten kadınların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan da pazartesiye kadar açık kalacak pazara herkesi beklediklerini ifade etti.

- 3. Karahisar Modifiyeli Araçlar Festivali

Afyonkarahisar'da 3. Karahisar Modifiyeli Araçlar Festivali yarın başlıyor.

Belediye ile Afyonkarahisar Modifiyeli Araçlar Derneği'nin iş birliğinde düzenlenen etkinlik Motor Sporları Merkezi'nde yapılacak.

Farklı etkinliklerin yapılacağı festival, 11 Haziran'da sona erecek.





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