Afyonkarahisar'da yolda bulunan para polis aracılığıyla sahibine teslim edildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yolda bulunan para polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

Arızalanan aracını tamir ettirmek için Küçük Sanayi Sitesi'ne giden Recep Selçuk, yolda bulduğu 4 bin 500 lirayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Bir gün sonra Gazi Aktaş (65), düşürdüğü paranın emniyette olduğunu öğrendi.

Kaybettiği parası polislerce tutanak karşılığı teslim edilen Aktaş, gazetecilere, parasını sanayi sitesindeki lokantaya girdiği sırada düşürdüğünü düşündüğünü söyledi.

Eve gelince parasının cebinde olmadığını fark ettiğini dile getiren Aktaş, "Parayı bulan kişi de İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etmiş. Ben de kaybettiğim paranın emniyette olduğunu öğrendim ve buraya geldim. Durumu anlattım ve paramı geri aldım. Parayı bulan kişiden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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