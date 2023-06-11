Afyonkarahisar'da "3. Karahisar Modifiyeli Araçlar Festivali" sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da "3. Karahisar Modifiyeli Araçlar Festivali" sona erdi

AA

Afyonkarahisar'da "3. Karahisar Modifiyeli Araçlar Festivali" sona erdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye'nin farklı illerindeki modifiyeli araç tutkunları, Afyonkarahisar'daki festivalde buluştu.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in ev sahipliğinde gerçekleşen 3. Karahisar Modifiyeli Araçlar Festivali, Motor Sporları Merkezi'nde Türkiye'nin dört bir yanından gelen 2 bin 500 modifiyeli araç tutkununun katılımıyla gerçekleşti.

Her yıl bir önceki yıldan daha farklı etkinlik olduğunu kaydeden Zeybek, şunları söyledi:

"Gençlerden gelen talebi bugüne kadar hiç geri çevirmedik. Yine gençler istedi, biz yaptık. Drift tutkunlarını ilimizde ağırlamak büyük bir onur. Ülkemizin yetiştirdiği kaptanlarımız da burada. Gerçekten tehlikeli, herkesin cesaret edebileceği bir hadise değil. Oldukları yerde profesyonelce dönüyorlar. Gençler ne isterse onların yanında olmaya devam edeceğiz. 2019'da göreve geldiğimiz andan itibaren şehri festivaller şehri haline getirmek için çalışıyoruz."

İlk kez drift yaptığını belirten AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, "Kaptanımız çok iyiydi. Çok güzel bir heyecandı benim için. Kolay bir şey değil, büyük bir beceri, tecrübe gerektiriyor. Allah kaza bela vermesin. İnsanlar festivallere meraklı." ifadesini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar'da hayvan pazarlarında hareketlilik başladı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da hayvan pazarlarında hareketlilik ...
Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi ...
Afyonkarahisar'da termal oteller bayrama dolu girmeye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da termal oteller bayrama dolu girmeye ...
Afyonkarahisar'da yolda bulunan para polis aracılığıyla sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da yolda bulunan para polis ...
Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 6 kişi ...
Afyonkarahisar'da "3. Karahisar Modifiyeli Araçlar Festivali" başladı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da "3. Karahisar Modifiyeli Araçlar ...
Hocalar'da kitap fuarı yapıldı
YEREL HABERLER Hocalar'da kitap fuarı yapıldı
Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Afyonkarahisar'da "Marifetli Hanımlar Pazarı" açıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da "Marifetli Hanımlar Pazarı" açıldı
Sandıklı Belediyesi, ölçü ve tartı aletlerinin denetimini yapıyor
YEREL HABERLER Sandıklı Belediyesi, ölçü ve tartı aletlerinin ...
Sandıklı'da hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Sandıklı'da hacı adayları için uğurlama töreni ...
Türk müziğinin usta ismi Özdemir Erdoğan eserleriyle anılmanın gururunu yaşıyor:
YEREL HABERLER Türk müziğinin usta ismi Özdemir Erdoğan eserleriyle ...
GÜNCELLEME - AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ve oğlu Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - AK Parti Grup Başkanvekili ...
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ve oğlu Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralandı
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ve oğlu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.