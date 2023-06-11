Afyonkarahisar'da askeri midibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da askeri midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişi tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-Konya kara yolundan İzmir istikametine seyreden S.K.H (38) idaresindeki 35 ZIA 15 plakalı askeri midibüs, Gümüşkent mevkiinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Jandarma Assubay Kıdemli Çavuş M.C.B. (31), Uzman Jandarma Kademeli Çavuş C.Y. (39), jandarma uzman çavuşlar M.Y. (29), M.A.Ö. (31), F.M. (27), A.G. (30), O.A (27), S.U. (27) ve yedek şoför Y.P (35) yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.











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