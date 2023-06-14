Afyonkarahisar'da yolda bulunan para, sahibine teslim edildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yolda bulunan para polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

İlçede taksicilik yapan Emrah Şenlik, kent merkezinde yolda bulduğu 4 bin avroyu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Polis ekipleri, paranın sahibini bulmak için bölgedeki kameraları inceledi.



Paranın Almanya'da yaşayan Ercan Dönmez'e ait olduğunu belirleyen ekipler, kendisiyle iletişime geçti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde parasını teslim alan Dönmez, duyarlı davranış gösteren Şenlik ile polis ekiplerine teşekkür etti.



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