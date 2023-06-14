Afyonkarahisar'da Jandarma Teşkilatının 184'üncü yıl dönümü kutlandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Jandarma Teşkilatının 184. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, Kocatepe Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtına Çelenk sunulmasıyla başladı.

Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, yardımcıları Albay Halit Gülten, Akif Yorulmaz ve jandarma personeli katıldı.

Etkinlikler kapsamında, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ziyaret edildi.

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