Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Afyonkarahisar'da başladı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, zamana karşı yol yarışı etabıyla başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 4 kategorideki şampiyonaya, 278 sporcu katılıyor.

İl Özel İdaresi ile Saraydüzü Köyü girişi arasındaki şampiyonanın ilk gününde zamana karşı yol yarışı yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, gazetecilere, Türkiye Bisiklet Federasyonunun önemli şampiyonalarından birinin Afyonkarahisar'da düzenlendiğini söyledi.

Şampiyonanın 12 yaş altı, 15 yaş altı, 17 yaş altı ve master kategorilerinde zamana karşı yol yarışı etabıyla başladığını dile getiren Kasapoğlu, "Afyonkarahisar, milli mücadelenin şehri. Şehrimizde böyle bir şampiyonanın yapılması çok anlamlı ve güzel. Şampiyonanın Afyonkarahisar'da düzenlenmesinde emeği geçen kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Yarışmaya katılan sporcularımıza başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Bisiklet İl Temsilcisi Osman Çoban da Türkiye'nin farklı illerindeki bisiklet sporcularını Afyonkarahisar'da ağırladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Yarışlarda derece elde eden sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Şampiyonanın uzun yol yarışı, yarın Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunda yapılacak.





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