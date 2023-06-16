Afyonkarahisar'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hafif ticari araç satışında dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, M.B, sosyal medyada satılık ilanı gördüğü hafif ticari araç ilanı veren Sefer isimli bir kişiyle telefonda görüştü.

Fiyatta anlaşılması üzerine şüpheli, kendisinin Şırnak'ta görevli askeri personel olduğunu, izin alamadığı gerekçesiyle araç satışını H.M'nin yapacağını iletti.

Afyonkarahisar'a gelen H.M, araç satışı için M.B'yle buluştu. Gerekli kontrollerin ardından notere giden M.B, verilen banka hesap numarasına 620 bin lira gönderdi.

H.M'nin araç sahibinin kendisinin olduğunu ve hesabına para gelmediğini söylemesi üzerine M.B, dolandırıldığını anladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliğine giderek şikayette bulunan M.B'nin, U.U'ya ait banka hesap numarasına gönderdiği paraya bloke konuldu.

Yapılan çalışmada, U.U, F.D. ile V.S, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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