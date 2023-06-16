Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Emirdağ'da devrilen karpuz yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

S.B, idaresindeki 35 HC 9276 plakalı tır, Karacalar köyü yakınlarında devrildi.

Sürücünün yaralandığı kazada, aracın dorsesinde yüklü 24 ton karpuz yola döküldü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Bir süre kapalı kalan kara yolu, karpuzların temizlemesinin ardından trafiğe açıldı.

- Bolvadin'de devrilen kamyonette hasar oluştu

A.Ö, idaresindeki 07 ASB 64 plakalı gıda malzemesi yüklü kamyonet, Otogar Kavşağı'nda devrildi.

Kazada, araçta hasar oluştu.

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