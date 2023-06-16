Afyonkarahisar'da belde belediye başkanı trafik kazasında yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde trafik kazası geçiren Dişli Belediye Başkanı Süreyya Güvenir, yaralandı.

A.Y. (61) idaresindeki 03 KV 490 plakalı tır, Suvermez Kavşağı'nda Alp Güvenir'in (37) kullandığı 03 AS 360 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinin Belediye Başkanı Süreyya Güvenir (50) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan Güvenir'in hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.





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