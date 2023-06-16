Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolvadin'de uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ilçede belirlenen 10 adrese baskın düzenlendi.

"Dedektör köpek"lerin de kullanıldığı operasyonda, farklı miktarlarda eroin, metamfetamin ile 73 uyuşturucu hap, 28 kök Hint keneviri, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 tabanca, 5 av tüfeği, 83 mermi, 23 fişek, bıçak ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.













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