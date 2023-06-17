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Afyonkarahisar'da belde halkı kadın güreşçilerin "gümüş madalyaları"nı kutladı

AA

Afyonkarahisar'da belde halkı kadın güreşçilerin "gümüş madalyaları"nı kutladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Arnavutluk'ta düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcular Fatma Yılmaz ile Yağmur Karabacak'ın başarısı memleketleri Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde kutlandı.

Belde halkı, 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikincilik dereceleri elde eden Yılmaz ile Karabacak ve antrenörleri Yakup Yağcı'yı Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Taşoluk kavşağında davul ve zurnayla karşıladı. Uzun araç konvoyu oluşturan Taşoluklular, belde içerisinde tur attı, sevinç gösterisinde bulundu.

Taşoluk Belediye Başkanı Hüseyin Çalış, Kapalı Spor Salonu önünde çiçeklerle karşıladığı Yılmaz, Karabacak, Yağcı'nın yanı sıra Türkiye'deki şampiyonlarda madalya alan sporculara hediye takdim etti.

Çalış, AA muhabirine, Taşoluk Belediyespor'un kadın güreş takımının 2 sporcusunun Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri ikincilikle gümüş madalya kazandığını söyledi.

Takımın bu yıl Türkiye ve Avrupa'daki şampiyonalarda toplam 17 madalya kazandığını dile getiren Çalış, şöyle konuştu:

"Taşoluk halkı olarak sporcularımızla gurur duyuyoruz. Sporcularımızın başarı ve madalyaları devam ettiği müddetçe, Taşoluk halkının desteği de artarak devam edecek. Taşoluk'ta kadın güreş takımı etrafında güzel bir birliktelik ve dayanışma oluştu. Bu dayanışma sonucunda da başarı geliyor."

-"Taşoluk beldesi halkına yürekten teşekkür ediyoruz"

Antrenör Yakup Yağcı da Kadın Güreş Milli Takımı tarihinde ilk defa Avrupa şampiyonu olduğunu vurguladı.

Sporcuları Yılmaz ile Karabacak'ın elde ettiği ikincilik dereceleriyle gurur duyduğunu aktaran Yağcı, "Sporcularım Arnavutluk'ta güzel maçlar çıkarttı. Tarih yazarak Türk bayrağını dalgalandırdı. Bizi coşkuyla karşılayan Taşoluk beldesi halkına yürekten teşekkür ediyoruz. İnşallah, sporcularım İstanbul'da yapılacak Dünya Şampiyonasına da katılacak. Avrupa Şampiyonası'ndaki gümüş madalyaları burada inşallah altına dönüştüreceğiz. Biz buna inanıyoruz."diye konuştu.

- "Seneye hedef altın madalya"

Milli sporcu Yağmur Karabacak da Taşoluk'ta başarılarını kutlamak için yanlarında olan herkese teşekkür etti.

Karabacak, "Avrupa Şampiyonası'nda bu yıl ikinci oldum ama seneye birinci olacağım. Elde ettiğimiz başarıyı Taşoluk halkı takdir ediyor. Bu da bizi hem gururlandırıyor hem de mutlu ediyor."dedi.

Fatma Yılmaz da elde ettiği ikinciliği seneye altın madalyayla telafi edeceğini ve katılacağı Dünya Şampiyonası'nda madalya alacağına da inandığını ifade etti.

Taşoluk halkı ve sporcular, elde edilen başarıları müzik eşliğinde kutladı.

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