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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da çocukların Togg sevinci

AA

Afyonkarahisar'da çocukların Togg sevinci

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye'nin yerli ve milli gururu Togg'u Afyonkarahisar Belediyesi filosuna dahil eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, çocuklarla buluştu.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in makam aracı olarak kullandığı Togg'u gören çocukların görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi görmüş, cep telefonu kameralarına yansıyan konuşmaları izleyenleri gülümsetmişti. Afyonkarahisar şivesi ile kameraya yansıyan Togg heyecanı sosyal medyada da en çok izlenen video olmayı başardı.

Zeybek, çocuklara sürpriz yaptı. Muhammet Sait Çoban, Ali Öztürk, Burak Salih İnkaya ve Ömer Öztürk isimli gençlerin hayali davetle gerçek oldu.

Uydukent Mahallesi'nde tesadüfen rastladıkları yerli ve milli gurura verdikleri tepkiyle şaşkınlıklarını gizleyemeyen çocuklar, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in daveti üzerine Togg'la şehir turu attı.


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