Üç çocuklu çift, koruyucu ailesi oldukları çocuğu sevgiyle büyütüyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da yaşayan 35 yıllık evli çift, 11 sene önce koruyucu ailesi oldukları 18 yaşındaki Bayram ile diğer çocuklarıyla olduğu gibi özveriyle ilgileniyor.

Üç çocukları bulunan Türkan (52) ve Hüdai Kaçmaz (61) çifti, arkadaşlarının tavsiyesiyle koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

Başvuru süreci olumlu sonuçlanan çift, 11 yıl önce 7 yaşındaki Bayram'a evlerinin kapısını açtı. Koruyucu aileliğini üstlendikleri çocuğun yanlarında büyüdüğünü görmenin sevincini yaşayan Türkan Kaçmaz, AA muhabirine, çocukları çok sevdiklerini söyledi.

- Oğlu "kardeşim" diye korudu, torunları "dayı" diyor

Kendi evlatları olmasına rağmen başka bir çocuğun daha hayatına dokunmak istediklerini anlatan Kaçmaz, şöyle konuştu:

"Üç çocuğumu nasıl eğittiysem Bayram'ı da aynı büyüttüm. Çocuklarımdan hiçbir zaman ayırmadım. Çocuğumuz 18 yaşında genç bir delikanlı oldu. Çocuklarım bana saygı gösterdi, ben de onlara sevgimi verdim. İlk zamanlar çok içine kapanıktı. İlerleyen zamanlarda en küçük oğlum, Bayram'ı okula götürdü, bisiklete bindirdi, 'kardeşim' diye korurdu. Torunlarım Bayram'a 'dayı' dediler. Çevremdeki insanlar da koruyucu aile olmamıza sıcak baktı, takdir ettiler. Herkese 'Bayram'a yabancı olarak bakmayın, o da benim oğlum' dedim."

- En çok isteği Bayram'ın da evlendiğini görmek

Hüdai Kaçmaz da Bayram'ı öz evlatları gibi sevdiğini, ailenin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi.

Bayram'ın liseden ikincilikle mezun olduğunu belirten Kaçmaz, "Çok mutluyuz, gururluyuz. Hep arkasında olacağım. İki çocuğum evlendi. İki çocuğum kaldı. Onların da inşallah mürüvvetini görürüz. Bayram'ı da ölesiye kadar seveceğiz. Çocuklar bizim geleceğimiz." ifadesini kullandı.

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