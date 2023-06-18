Frig Vadisi'nde foto safari etkinliği gerçekleştirildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Valiliğinin himayelerinde, Zafer Kalkınma Ajansının koordinasyonu ve TGA'nın destekleriyle Frig Vadisinde foto safari etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılanlar sıcak balon deneyimi yaşadı.

Etkinlikler kapsamında, doğa temasıyla haşhaş, kültür Frig Vadileri ziyaret edildi.



Gastronomi temasıyla da UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 2019 yılında dahil olan Afyonkarahisar'ın coğrafi işaretli 10 yöresel ürününün sergilenmesi, çalıştay çalışmaları, alanında özgün üretici ve şeflerle buluşturulması sağlandı.

Afyonkarahisar'ın turizm zenginlikleri fotoğraflanarak ulusal düzeyde tanıtımı yapıldı.





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